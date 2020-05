Num momento em que a situação exige verdadeiramente economia dos cofres públicos devido à pandemia do covid-19, o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), assinou, no último 30 de abril, o Termo de Dispensa de Licitação nº 374/2020 que prevê contrato, no valor de R$ 132 mil, por ano, pelo aluguel de um local para comportar as atividades da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Se trataria de uma questão normal, não fosse o fato da Semed ter um prédio próprio que está sem utilização. A obra começou em outubro de 2017.

No final de 2019, a então titular da pasta, Vivan Repsold, em resposta às críticas que estava recebendo sobre a demora da mudança, disse que ‘ainda nesse ano o espaço seria utilizado de forma temporária por alguns setores da Semed e que, em 2020, seja a nova ‘casa’ de toda a equipe administrativa da secretaria” (leia AQUI).

A declaração foi testemunhada pelo professor William Braga, que atualmente é titular da Semed. Contudo, parece que a prometida mudança de prédio terá que ser adiada por mais um período.

Ao justificar o novo contrato de aluguel com a empresa Ulisses Participações S/A, proprietária do imóvel, Japonês disse que a “despesa referente a locação de imóvel em edificação de alvenaria, localizado na avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 4134, Jardim América, totalizando uma área total construída de 2.664.00 m², visando atender as instalações da Secretaria Municipal de Educação, enquanto sua sede passará por ajustes para conseguir alocar os departamentos desta secretaria, por um período de 12 (doze) meses, com o valor mensal de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o valor anual será de 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) sendo empenhado inicialmente R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), e o restante a ser empenhado no próximo exercício financeiro”.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou entrevista com o secretário William Braga na última quinta-feira, mas sua assessoria informou que, devido a compromissos, só poderá conceder entrevista na tarde de segunda-feira, 4.

Ele também irá comentar a convocação feita pela Câmara de Vereadores para esclarecer denúncia de suposto uso indevido da merenda escolar para fins políticos (leia mais AQUI).